Настоящий суперфуд. Чем гранат защищает сердце, мозг и кишечник

Гранат — один из немногих фруктов с научно доказанной пользой для нескольких систем организма сразу. В 100 граммах зерен содержится около 70 калорий, 3,5 г клетчатки, витамины С и В9, калий, магний и растительные полифенолы.
Ученые советуют добавить гранат в ежедневный рацион. Регулярное употребление гранатового сока снижает артериальное давление и уровень «плохого» холестерина. Фитонутриенты фрукта поддерживают память и замедляют воспалительные процессы, связанные с болезнью Альцгеймера.
Клетчатка и биоактивные соединения создают благоприятную среду для полезных бактерий кишечника. Уникальные полифенолы — пуникалагины — блокируют механизмы старения и снижают риск диабета 2 типа. Высокий уровень антиоксидантов может замедлять рост опухолей на ранних стадиях ряда видов рака.
«Гранат — это не просто вкусный фрукт, а настоящий суперфуд с научно доказанными преимуществами для здоровья», — резюмируют авторы канала «Hi-Tech Mail».
Здоровому человеку достаточно половины стакана зерен в день. Тем, кто принимает статины, антикоагулянты, препараты от давления или иммуносупрессоры, перед включением граната в рацион нужна консультация врача — фрукт влияет на усвоение этих лекарств.
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