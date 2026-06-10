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Польша сказала Украине очередное «нет»: Варшава не хочет выделять Киеву 6,6 млрд евро

Минобороны Польши: Варшава против передачи средств Киеву из Фонда мира ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Польша выступила против идеи направить Киеву все или часть средств из разблокированных 6,6 млрд евро, выделенных из Фонда мира. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик.

«Эти деньги — это наши деньги», — заявил замминистра обороны Польши для радиостанции RMF FM.

Томчик заверил, что Польша будет до последнего «бороться» за свои 500 млн евро из этой суммы. Он также назвал действия Брюсселя «попыткой изменить правила во время игры».

Согласно информации радиостанции, Словакия разделяет позицию Польши.

По данным анонимного дипломатического источника радиостанции, Германия выступает за выделение Киеву денег из Фонда мира ЕС, так как не считает «несколько сотен миллионов евро» существенными для себя.

Как ранее сообщало издание WP, в Польше призвали изменить подход к диалогу с Украиной, так как Киев вряд ли «исцелился» от нацизма.

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