Что можно и нельзя делать на Феодосью Колосяницу 11 июня 2026 года

Нельзя венчаться, жениться или свататься. Брак, заключенный 11 июня 2026 года, народные приметы называют «гнилым» — непрочным, полным ссор и скорого развода. Как спасти брак на грани развода: психологи объясняют, как сохранить семьюНе давайте в долг. Вместе с купюрами вы отдаете из дома достаток и удачу. Отказывайте вежливо, но твердо. Не планируйте дальних поездок. Дорога будет «трудной и злой»: поломки транспорта, опоздания, потеря вещей или проблемы со здоровьем в пути — частые приметы этого дня. Не хлопайте дверьми и не открывайте окна на ночь. Считалось, что в ночь на Феодосию активизируются злые силы. Громкий стук отпугивает домового, а открытые окна — как ворота для нечисти, которая нарушит мир в семье. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе смотритесь в воду. Смотреть на свое отражение в реке или озере — к проблемам в личной жизни. Нечисть может «забрать» красоту или любовь. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомНе унывайте и не ссорьтесь. Настроение, взятое в этот день, «прилипнет» к вам на ближайшие месяцы. Ссора затянется надолго и может закончиться болезнью. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуНе ходите на охоту. Добычи не будет, а сам охотник рискует встретить в лесу опасного зверя или попасть в беду.