Что можно и нельзя делать в день Феодосьи Колосяницы 11 июня в несчастливый день

Православная церковь 11 июня вспоминает святую Феодосию Константинопольскую. В народе празднуют день Феодосьи Колосяницы. С указанной даты начинается колоситься рожь. Вместе с тем в лесах появляются боровики, которые называют колосовики. Есть еще одно название — несчастливый день.