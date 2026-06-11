Что можно и нельзя делать в день Феодосьи Колосяницы 11 июня в несчастливый день

Православная церковь 11 июня вспоминает святую Феодосию Константинопольскую. В народе празднуют день Феодосьи Колосяницы. С указанной даты начинается колоситься рожь. Вместе с тем в лесах появляются боровики, которые называют колосовики. Есть еще одно название — несчастливый день.
Что нельзя делать 11 июня.
Запрещено срывать цветы и ломать деревья. Под запретом ссоры и конфликты с родственниками. Подобное могло грозить неудачами.
Что можно делать 11 июня.
По традиции, 11 июня праздновали проводы весны и встречу лета. А еще существовала традиция приносить угощения березе.
Согласно приметам, большое количество пауков предсказывает хорошую погоду. В том случае, если жара, то ждали неурожая боровиков.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.
Кстати, Белгидромет сказал, какой будет погода летом в Беларуси.
А вот что произошло в лесу под Минском, где нашли разрушенные гнезда и погибших птенцов серой цапли: «Птицы несколько дней кружили над местом».