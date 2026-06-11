В суде Лондона оценили сроки восстановления «Северного потока»

Спорным вопросом стало возможное использование российских трубоукладочных судов «Фортуна» и «Академик Черский», ранее участвовавших в строительстве газопровода «Северный поток-2». Эксперт страховщиков указал, что эти суда технически способны выполнять необходимые работы, также это должно сократить время прохождения судов до Балтийского моря по сравнению с судами, мобилизованными из Юго-Восточной Азии и Западной Африки. Однако эксперт от Nord Stream AG с такой оценкой не согласился. По его словам, после завершения работ на «Северном потоке-2» суда были перебазированы на Дальний Восток и находятся в районе Владивостока. Эксперт не видит доказательств, что их привлечение было бы дешевле, но альтернативный вариант специалист не указал.