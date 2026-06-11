В суде Лондона оценили сроки восстановления «Северного потока»

Восстановление поврежденного в результате взрывов газопровода «Северный поток» может занять около трех лет при условии своевременного финансирования и отсутствия существенных задержек. Такая оценка содержится в материалах Высокого суда Лондона по спору Nord Stream AG (оператор газопровода) со страховщиками Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance. РБК ознакомился с документом.
Совместный меморандум был подготовлен экспертами по инженерным и техническим вопросам, привлеченными обеими сторонами процесса. В документе зафиксированы как согласованные выводы специалистов, так и перечень вопросов, по которым их позиции остаются различными.
РБК направил запросы в Nord Stream AG, Lloyd’s и Arch.
О чем спорят в суде.
Судебное разбирательство касается ущерба, причиненного газопроводу в результате взрывов в экономических зонах Швеции и Дании в Балтийском море в сентябре 2022 года. Оператор «Северного потока» требует страхового возмещения на сумму свыше €570 млн.
Взрывы на «Северном потоке» (СП) и «Северном потоке-2» (СП-2) произошли в экономических зонах Швеции и Дании в Балтийском море. На двух трубопроводах СП и одном СП-2 обнаружили утечки. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Российские следователи не были допущены к месту происшествия, западные страны не стали делиться с Москвой результатами своих расследований, ссылаясь на конфиденциальность.
В январе 2026 года Федеральный суд Германии (BGH) опубликовал документы, в которых говорится, что взрывы на газопроводах «Северный поток» с высокой долей вероятности были совершены по приказу другого государства, скорее всего Украины.
Слушания по существу спора завершились в мае. В рамках процесса Lloyd’s и Arch оспаривают обязанность выплачивать возмещение. Страховщики ссылаются на положения страховых договоров, исключающие покрытие ущерба, связанного с военными действиями и действиями государственных структур.
Nord Stream, в свою очередь, настаивает на выплате страхового возмещения за повреждение газопровода. Компания ранее добилась приобщения к спору материалов немецкого уголовного расследования по взрывам на трубопроводе.
В чем сходятся позиции экспертов.
Одним из согласованных выводов стала оценка возможных сроков восстановления трубопровода. Эксперты указали, что гипотетически реализация ремонтного проекта может занять около 36 месяцев. В этот срок входят проектирование работ, получение разрешений, закупка материалов, мобилизация подрядчиков и непосредственно проведение ремонта поврежденных участков. Соответствующие оценки экспертов рассматривались не как план фактического восстановления газопровода, а как часть расчета размера возможного страхового возмещения по иску Nord Stream AG к страховщикам. Эти расчеты могут быть использованы судом для определения размера страхового возмещения в случае, если он признает наличие страхового покрытия.
Согласно документу, у сторон также получилось согласовать ряд исходных параметров для оценки ущерба. В частности, в расчетах была принята базовая цена газа на уровне около $336 за 1 тыс. куб. м, которая используется при моделировании экономических последствий повреждения газопровода. Эксперты исходили из того, что ремонт мог бы начаться сразу после взрывов в 2022 году и, предположительно, закончиться в 2025-м. А средняя цена газа на нидерландском хабе TTF за весь 2025 год была около $365 за 1 тыс. куб. м.
Биржевые цены на газ в Европе 10 июня 2026 года находились вблизи уровня $580 за 1 тыс. куб. м.
Специалисты также частично сблизили позиции по одному из вопросов оценки стоимости восстановительных работ. Так, закупка новых труб протяженностью 7 км из Китая составила бы €16,7 млн. Ранее эксперт со стороны ответчика настаивал на использовании 3 км существующей трубы с докупкой недостающего участка, которая обошлось бы примерно в €20 млн.
Что такое «Северный поток».
«Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу, проложенный по дну Балтийского моря с выходом в Германии и начавший работу в 2011 году. Долгое время магистраль была одним из основных маршрутов поставок российского газа на европейский рынок, ее проектная мощность по двум ниткам составляла 55 млрд куб. м в год. Оператором трубопроводной системы стала компания Nord Stream AG. Ее основным владельцем является «Газпром» (51%), также доли в компании есть у немецких Wintershall и E.On (по 15,5%), французской Engie и голландской Gasunie (по 9%).
Сам оператор «Северного потока» предварительно оценивал затраты на удаление воды из разрушенных двух ниток газопровода, их стабилизацию, ремонт, а также замену потерянного газа в диапазоне €1,2−1,35 млрд.
Что не удалось согласовать.
Спорным вопросом стало возможное использование российских трубоукладочных судов «Фортуна» и «Академик Черский», ранее участвовавших в строительстве газопровода «Северный поток-2». Эксперт страховщиков указал, что эти суда технически способны выполнять необходимые работы, также это должно сократить время прохождения судов до Балтийского моря по сравнению с судами, мобилизованными из Юго-Восточной Азии и Западной Африки. Однако эксперт от Nord Stream AG с такой оценкой не согласился. По его словам, после завершения работ на «Северном потоке-2» суда были перебазированы на Дальний Восток и находятся в районе Владивостока. Эксперт не видит доказательств, что их привлечение было бы дешевле, но альтернативный вариант специалист не указал.
В меморандуме также отмечается, что структура собственности этих судов в разные периоды менялась, однако они оставались аффилированы с «Газпромом».
В пресс-службе «Газпрома» отказались от комментариев.
Зачем суду экспертные оценки.
Как отмечает руководитель практики страхового права МЭФ Legal Иван Рыбаков, в английском коммерческом процессе детальный аудит убытков является стандартной практикой. Суд никогда не присуждает выплаты на основе абстрактных представлений об ущербе. По мнению Рыбакова, сближение позиций экспертов, привлеченных со стороны истца и ответчика, станет серьезным тактическим преимуществом для Nord Stream AG. «Согласно английской практике, трудности точного подсчета ущерба сами по себе не освобождают страховщика от выплаты, если сам факт убытков доказан и предоставлена разумная база для оценки. Наличие конкретного инженерного сценария дает суду ту самую “разумную базу”, — говорит он. Однако зафиксированное экспертами согласие по отдельным технологическим этапам не означает признания страховщиками итоговой сметы в целом.
Если Высокий суд Лондона признает наличие страхового покрытия (что является главным юридическим барьером из-за исключений по военным действиям), определение размера выплаты будет происходить строго на основе выводов этого совместного меморандума, отмечает Рыбаков. В точках, где эксперты зафиксировали согласие, суд примет их выводы автоматически. Остальные вопросы суд будет рассматривать самостоятельно.
Экспертные оценки, представленные в суде, подготовлены прежде всего для расчета возможного страхового возмещения. Тем не менее тема возобновления работы «Северного потока» периодически поднимается российскими официальными лицами. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее допускал, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть восстановлены в будущем. По его словам, этот вопрос обсуждался с представителями партии «Альтернатива для Германии».
При этом, даже если технически восстановление окажется возможным, его экономическая целесообразность вызывает вопросы у части отраслевых экспертов. По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Белогорьева, если исходить из приведенной в судебных материалах оценки три года на восстановление газопровода, то «у проекта вообще нет перспектив». По его мнению, возвращение «Северного потока» в строй имело бы смысл только при наличии гарантий его долгосрочной загрузки — как минимум на десять лет вперед. «И то и другое упирается в политическую волю Берлина и отчасти Брюсселя. Шансов на такое согласование в ближайшей перспективе я не вижу», — отметил Белогорьев.