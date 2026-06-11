Международный день игры и Общероссийский день рассеянного склероза: какие праздники отмечают в России и мире 11 июня

11 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с различными сферами жизни общества. В частности, в эту дату празднуют Международный день игры, Общероссийский день рассеянного склероза и День пиццы «Маргарита».
Международный день игры.
11 июня в мире отмечается Международный день игры, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2024 года. Цель этого дня — напомнить всем о важности игр для людей любого возраста и способствовать их популяризации.
Общероссийский день рассеянного склероза.
11 июня также отмечается Общероссийский день рассеянного склероза. Это заболевание, вызванное сбоем в иммунной системе, поражает нервные волокна. Полное излечение пока невозможно, поэтому этот день посвящен пропаганде здорового образа жизни, избеганию стрессов и мерам профилактики, включая раннюю диагностику и своевременную медицинскую помощь.
День пиццы «Маргарита».
11 июня неофициально отмечается День пиццы «Маргарита». Этот гастрономический праздник посвящен одному из самых известных блюд итальянской кухни. Согласно легенде, пицца была создана в 1889 году в Неаполе пиццайоло Рафаэле Эспозито для королевы Италии Маргариты Савойской. Он украсил ее томатами, моцареллой и базиликом, символизирующими цвета итальянского флага. Королева высоко оценила угощение, и с тех пор пицца носит ее имя.