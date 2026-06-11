Международный день игры и Общероссийский день рассеянного склероза: какие праздники отмечают в России и мире 11 июня

11 июня неофициально отмечается День пиццы «Маргарита». Этот гастрономический праздник посвящен одному из самых известных блюд итальянской кухни. Согласно легенде, пицца была создана в 1889 году в Неаполе пиццайоло Рафаэле Эспозито для королевы Италии Маргариты Савойской. Он украсил ее томатами, моцареллой и базиликом, символизирующими цвета итальянского флага. Королева высоко оценила угощение, и с тех пор пицца носит ее имя.