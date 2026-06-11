Кардиолог назвал простой тест для выявления скрытых проблем с сердцем

Джайна пояснил, что этот простой метод иногда полезен для выявления ранних признаков фибрилляции предсердий — распространенного нарушения ритма, которое нередко протекает без заметных симптомов. Кардиолог подчеркнул, что тест не позволяет поставить диагноз, однако может стать поводом для дальнейшего обследования, говорится в материале.