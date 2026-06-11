Кардиолог назвал простой тест для выявления скрытых проблем с сердцем

Кардиолог Прадип Джайна назвал простой десятисекундный тест пульса, который поможет выявить скрытую проблему с сердцем. Способ определения опасного состояния он привел в понедельник, 8 июня, в интервью The Times of India.
По словам врача, для проверки достаточно приложить указательный и средний пальцы к внутренней стороне запястья и оценить, насколько ровным и регулярным кажется сердцебиение.
— Если удары кажутся неровными или нерегулярными, возможно, стоит обсудить это с врачом, — объяснил эксперт.
Джайна пояснил, что этот простой метод иногда полезен для выявления ранних признаков фибрилляции предсердий — распространенного нарушения ритма, которое нередко протекает без заметных симптомов. Кардиолог подчеркнул, что тест не позволяет поставить диагноз, однако может стать поводом для дальнейшего обследования, говорится в материале.
Основными признаками инфаркта миокарда является повторяющийся дискомфорт или давящая боль за грудиной, которая может иррадиировать в левую руку, плечо, шею или челюсть, сопровождаясь одышкой, внезапной слабостью, холодным липким потом или беспричинной тревогой. Об этом рассказал врач-кардиолог Мехман Мамедов.