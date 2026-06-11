11 июня в РФ отмечают день святителя Луки Крымского: традиции и запреты

У врача были жена и четверо детей, после смерти которой он сначала принял священный сан (в 1921 году), а затем и монашество с именем Лука. Позднее он стал архиепископом Симферопольским и Крымским. Из‑за своей церковной деятельности Лука неоднократно подвергался арестам и провёл в ссылках и тюрьмах в общей сложности около 11 лет, но даже в заключении продолжал лечить людей. Он никогда не отрекался от веры, даже под угрозой смерти.