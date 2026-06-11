11 июня в РФ отмечают день святителя Луки Крымского: традиции и запреты

11 июня православные отмечают день памяти святителя Луки Крымского — хирурга, архиепископа, богослова. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, верующие молятся святому врачу, подают записки о здравии больных родных. О традициях праздника, а также о связанных с ним приметах — в материале Aif.ru.
Празднование дня святителя Луки Крымского.
Святитель Лука Крымский (в миру — Валентин Войно-Ясенецкий) был блестящим хирургом и профессором медицины. Он считается небесным покровителем медицинских работников и всех болящих. В день памяти святого верующие стараются посетить храм, помолиться ему, они подают записки о здравии больных близких им людей. Кроме того, в этот день они читают акафист святителю Луке — особенно, если в семье есть хирург или тяжелобольной.
Некоторые в этот день отправляются к мощам святого в Симферополь. В Свято-Троицком соборе Симферополя в этот день служат главное праздничное богослужение, после которого совершается крестный ход с мощами Луки Крымского.
Кроме того, в этот день у раки с мощами святителя врачи и медсестры освящают свои халаты, читая акафист «врачу благому и милостивому». Эта традиция пришла к нам из Греции. Считается, что так святой благословляет их труд.
Стоит помнить, что 11 июня в этом году приходится на четверг второй седмицы по Пятидесятнице и является постным, так как продолжается Апостольский (Петров) пост.
Чем помогает Лука Крымский.
К святителю Луке обращаются с самыми разными просьбами, но прежде всего ему молятся об исцелении от телесных болезней. Верующие обращаются к Луке перед операцией, просят о помощи врачам, об исцелении от тяжелых болезней. Считается, что молитва святого перед Богом имеет особую силу, так как сам он при жизни исцелял безнадежные недуги силой своей веры и таланта врача.
Кроме того, ему молятся об укреплении в православной вере, о даровании мира в душе и крепости духа, помощи в сложных жизненных ситуациях, в разрешении конфликтов, в наставлении врачей на правильный путь в лечении и постановке диагноза.
Что можно делать в этот день.
В день святителя Луки Крымского рекомендуется уделить внимание спокойным и созидательным делам. Следует проявить заботу о близких, завершить отложенные дела, заняться благотворительностью и провести день без ссор и споров.
Что запрещено в этот день.
В день памяти святого не следует сквернословить, ссориться, желать зла другим, особенно врачам и пациентам. Следует отложить тяжелую физическую работу в ущерб молитве и посещению храма. Запрещено гадать и проводить магические ритуалы, устраивать шумные гулянья и празднества и злоупотреблять едой, так как Лука был строгим аскетом.
В этот день нельзя отказывать в помощи просящему, так как святитель всегда помогал людям и завещал милосердие, а также лениться и откладывать визит к врачу, если он требуется.
Какие народные приметы есть на 11 июня.
По народному календарю 11 июня отмечается день Феодосии Колосятницы. Если к этому дню заколосилась рожь — нужно ожидать урожай грибов, если стоит сухой туман — будет плохой урожай хлеба. Если пчелы в этот день летят массово к ульям, то пойдет дождь, а если выползло много пауков следует ждать хорошую погоду. Ясную и солнечную погоду в ближайшие дни предвещал туман, утром стелящийся по воде.
История святого Луки Крымского.
Валентин Войно-Ясенецкий родился в 1877 году в Керчи, окончил медицинский факультет Киевского университета и стал хирургом. Ему принадлежит научный труд «Очерки гнойной хирургии», ставший классикой. За него в 1946 году врач получил Сталинскую премию первой степени. Он проводил сложные операции, спасая раненых в гражданскую и Великую Отечественную войны.
У врача были жена и четверо детей, после смерти которой он сначала принял священный сан (в 1921 году), а затем и монашество с именем Лука. Позднее он стал архиепископом Симферопольским и Крымским. Из‑за своей церковной деятельности Лука неоднократно подвергался арестам и провёл в ссылках и тюрьмах в общей сложности около 11 лет, но даже в заключении продолжал лечить людей. Он никогда не отрекался от веры, даже под угрозой смерти.
Святителя Луку канонизировали в 1996 году, причислив к лику святых как исповедника.