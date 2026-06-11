«Я никогда не запрещал “Браво” исполнять песни»

— Да. Я приятельствовал со всеми ребятами из «ВИДа». Они очень нам помогли, надо сказать еще раз им спасибо. Песни «Браво» им понравились, и ставя нас в эфир программы «Взгляд», они сделали нас известными на всю страну. Но первый успех можно было и растерять. Мой главный девиз: проявил себя — закрепи. Я всегда говорю это молодым коллегам. Вот если бы после удачи с песней «Вася» мы бы не выдали более десятка хитов, то вряд ли у «Браво» была бы такая известность. У нас была ударная пятилетка. Это и есть — закрепили.