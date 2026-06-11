Складские приключения: почему хоррор «Закулисье реальности» стал хитом

Честно говоря, хотелось бы, чтобы этим всё и ограничилось: мы бы погуляли по Закулисью, оценили бы придумки художников и были бы очень довольны. Правда, тогда фильм вряд ли собрал бы свои миллионы, потому что фанаты Закулисья пришли на хоррор не за этим, а чтобы увидеть монстров, погони, смерти, кровь и прочие элементы жанра, которые здесь как раз и схематичны, и вторичны. Образы главных героев даны впроброс, у Реинсве почти нет материала, с которым можно работать. Эджиофор с его богатейшим актерским диапазоном тоже большей частью скучает в кадре. Ясно, что это фильм не ради сюжета, персонажей, драмы или тем более философии, а ради специфического места, которое давно знакомо YouTube-аудитории и вдруг дослужилось до большого экрана.