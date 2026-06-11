Игра снова: от мира фигурок Super Toys до шоу-лаборатории Антона Беляева

Выбор «Известий».
LAB с Антоном Беляевым, 12+
Проект фронтмена группы Therr Maitz Антона Беляева — уникальное явление на российской сцене, где соединяются музыкальный опыт и мощный визуальный эффект. Он до мельчайших подробностей препарирует хиты разных лет и собирает в нечто новое и совершенно неожиданное, отчего испытываешь катарсис.
Под его руководством на сцене — оркестр и хор, который ритмично и синхронно реагирует телом на музыку. Вместе с ними — звездные гости. Например, в прошлом под гром струнных Лолита вместе с молодым музыкантом Кассета исполнила его вирусный трек «Не могу остановиться», Zoloto — кавер на «Кабриолет» Успенской, а ведущий «Натальной карты» Дмитрий Журавлев — «Широка река» Кадышевой.
В этот раз в числе участников LAB — Найк Борзов, Татьяна Буланова, «Комната культуры», AY YOLA, Юрий Лоза и другие. Визуальное решение шоу опирается на мировые шедевры живописи — всё это лучше самому увидеть и услышать.
13 июня на ВТБ Арене.
Музыка.
Джейсон Деруло, 16+
Во время своего прошлого московского концерта в сентябре 2025 года американец Джейсон Деруло ставил российским поклонникам нашу «Матушка-Земля» и признавался со сцены в теплых чувствах: «Уехав так далеко, я всё равно чувствую себя как дома». Тогда он пообещал вернуться и сдержал слово. В столице России артист завершит свой европейский тур The Last Dance World Tour.
Оставаясь одним из законодателей мировой поп-музыки 2010-х, когда гремели его Wiggle, Take You Dancing и другие хиты, своим визитом он напоминает, что музыка по-прежнему способна объединять людей вне зависимости от границ и обстоятельств.
14 июня на ЦСКА Арене.
«Голос Родной земли», 6+
В эпоху плейлистов и алгоритмов камерная музыка остается одним из немногих жанров, который по-настоящему раскрывается только вживую. В День России народная артистка Лариса Костюк и профессор Московской консерватории Екатерина Скусниченко исполнят миниатюры Чайковского и вокальный цикл Валерия Гаврилина «Вечерок». За роялем — пианистка с международной карьерой Юлия Куприянова. Идти стоит за возможностью услышать камерную музыку в живом исполнении и по-новому взглянуть на русскую музыкальную традицию — без академической дистанции и музейной пыли.
12 июня в Рахманиновском зале Московской консерватории.
Что посмотреть.
«Холоп 3», 16+
Один из самых кассовых отечественных проектов, режиссерская работа Клима Шипенко переосмысляет свой сюжетный аттракцион в новых исторических декорациях. После перевоспитания избалованного мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича и наглой дочери чиновницы Кати, которую сыграла Аглая Тарасова, команда экспериментальной терапии берется за новую миссию: исправить обезумевших от абсолютной вседозволенности супругов. Для этого героев Кристины Асмус и Павла Прилучного отправят в эпоху петровских реформ.
С 11 июня в кино.
«Руслан и Людмила», 6+
Пушкинская сказка оживет на сцене в формате балета на музыку Михаила Глинки в постановке Андрея Петрова. Он соединяет узнаваемые образы русской классики с хореографическим зрелищем, а историю и вымысел подает с мягкой иронией. В итоге сюжет, который пережил почти два столетия, находит место в современном театре. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей». Художественный руководитель и главный дирижер —заслуженный артист России Сергей Кондрашев.
12 июня в театре «Кремлевский балет».
Выставки.
«Super Toys. Летний сезон», 6+
В экспозиции — более полутора коллекционных арт-игрушек от 60 авторов из разных стран. Это ключевые имена мировой индустрии: KAWS, Такаси Мураками и Касинг Лунг, создатель Labubu, а также российские авторы Владуе, Иван Кросс, Nidgus и другие. В зале коллабораций впервые покажут новые фигурки Кроша, Нюши, Копатыча и кутюрную коллекцию, вдохновленную персонажами «Смешариков».
До 30 сентября в ДК «Кристалл».
«Аня Желудь. Не тот горизонт», 6+
Ретроспектива охватывает 25 лет практики Ани Желудь — одной из ключевых фигур российского современного искусства — и посвящена двум сюжетам, составляющим важную часть ее искусства: дому и дороге, миру внутри и миру снаружи. Живопись, объекты и инсталляции показывают путь от насыщенных «предметных» работ к почти исчезающему образу, где остается только линия и пространство. Дом сменяется дорогой, форма — пустотой. Это история о том, как меняется взгляд и исчезает привычный горизонт, открывающий новый способ видеть. Экспозиция начала работу спустя год после того, как художницы не стало.
До 23 августа в Центре современного искусства AZART.
Куда сходить с детьми.
«Лето сорванцов» в Переделкино, 0+
В длинные выходные в Переделкино дети (взрослым тоже никто не запрещает) могут пройти «летний чек-лист сорванца» — построить шалаш, придумать секретный язык, прыгнуть в лужу. Там будет открыта интерактивная зона, вдохновленная известными героями детской литературы, где можно устроить индейскую игру по мотивам «Вождя краснокожих», вспомнить абсурдный мир сказки «Телефон» Чуковского, пройти испытания в духе Дениски Кораблева и отправить послание в легендарную Швамбранию — страну, которую когда-то придумали герои переделкинца Льва Кассиля.
С 12 по 14 июня в Дома творчества Переделкино.