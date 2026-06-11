Игра снова: от мира фигурок Super Toys до шоу-лаборатории Антона Беляева

Ретроспектива охватывает 25 лет практики Ани Желудь — одной из ключевых фигур российского современного искусства — и посвящена двум сюжетам, составляющим важную часть ее искусства: дому и дороге, миру внутри и миру снаружи. Живопись, объекты и инсталляции показывают путь от насыщенных «предметных» работ к почти исчезающему образу, где остается только линия и пространство. Дом сменяется дорогой, форма — пустотой. Это история о том, как меняется взгляд и исчезает привычный горизонт, открывающий новый способ видеть. Экспозиция начала работу спустя год после того, как художницы не стало.