В Мехико стартует первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд

МЕХИКО, 11 июня. /ТАСС/. Первый розыгрыш чемпионата мира по футболу с участием 48 команд стартует в четверг матчем открытия, в котором сборная Мексики на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграет против команды ЮАР. Первая игра турнира 2026 года начнется в 22:00 мск.
Перед началом матча пройдет грандиозная церемония открытия. Во вторник пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что итальянский оперный певец Андреа Бочелли, David Guetta, EJAE и Megan Thee Stallion представят гимн турнира DNA. Вместе с тем колумбийская певица Шакира и нигерийский музыкант Burna Boy исполнят неофициальный гимн чемпионата мира Dai Dai.
Чемпионат мира пройдет в 23-й раз. Матчи турнира будут проходить на 16 стадионах в 16 городах: 11 арен в США, 3 — в Мексике, 2 — в Канаде. Полный состав групп выглядит следующим образом: квартет A — Мексика, ЮАР, Республика Корея, Чехия; B — Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария; C — Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия; D — США, Парагвай, Австралия, Турция; E — Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор; F — Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис; G — Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия; H — Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай; I — Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия; J — Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания; K — Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия; L — Англия, Хорватия, Гана, Панама. Групповой этап пройдет до 27 июня включительно.
В плей-офф выйдут первые две команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявшие третьи места в своих квартетах. Стадия 1/16 финала пройдет с 28 июня по 3 июля, ⅛ финала — с 4 по 7 июля, четвертьфиналы — с 9 по 11 июля, полуфиналы — 14−15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами-Гарденсе, финал — 19 июля в Ист-Ратерфорде.
Проблемы Мексики: бойкоты, рейды и безопасность.
В самом Мехико в авральном режиме завершаются последние приготовления к старту чемпионата. Несмотря на масштабные усилия правительства, многие инфраструктурные объекты в столице по-прежнему не достроены. Глава правительства Мехико Клара Бругада заявляла, что на модернизацию транспортной системы и инфраструктуры города было выделено более 5 млрд песо (более $285 млн). Особое внимание уделялось ремонту метрополитена и модернизации легкорельсового транспорта. При этом на Линии 2 столичного метро, ведущей в южную часть города, где расположен стадион «Ацтека», ремонтные работы продолжаются до сих пор. Кроме того, несколько станций важной транспортной артерии оставались закрыты на протяжении длительного времени, что вызвало возмущение жителей столицы, транспортная ситуация в которой и без того оставляет желать лучшего.
Одним из самых резонансных проектов в столице стало создание велодорожки на Кальсада-де-Тлальпан — крупной магистрали, ведущей к стадиону. Общая протяженность новой велосипедной инфраструктуры в этом районе должна составить 79 км, а также включает строительство 1,8-километровой пешеходной «Парящей эстакады», проложенной над все той же второй линией столичного метро. Тем не менее инфраструктура до сих пор функционирует не без нареканий. Местные жители и пользователи жалуются на недоделки, выбоины и систематическое нарушение автомобилями границ выделенных велосипедных полос, из-за чего участки маршрута остаются небезопасными. В авральном режиме завершаются работы также и в столичном международном аэропорту им. Бенито Хуареса, оба терминала которого подверглись масштабному ремонту.
Отдельной проблемой для путешественников стал введенный властями запрет на въезд автомобилей популярных интернет-сервисов такси. Посадка пассажиров непосредственно у дверей терминалов на федеральной территории по-прежнему запрещена, а администрация аэропорта совместно с правоохранительными органами проводит регулярные рейды против нарушителей. Как заявляют власти, во избежание транспортного коллапса официальные такси аэропорта и платформенные агрегаторы должны работать в строго разделенных зонах. В этой связи прибывающим в столицу болельщикам и туристам для посадки в автомобили агрегаторов приходится с багажом выходить за пределы федеральной зоны авиаузла на прилегающие улицы. В то же время быстро найти официальное такси не всегда получается: на фоне возросшего спроса время ожидания свободных машин выросло. Впрочем, несмотря на введенный запрет, добиться его неукоснительного соблюдения получается не в полной мере. Как убедился корреспондент ТАСС, отдельным пассажирам все же удается заказать машину через интернет-сервисы прямо к выходу из терминала, однако рассчитывать на бесперебойное функционирование агрегаторов не представляется возможным.
Отдельной проблемой для властей стали массовые выступления профсоюзов. В частности, крупнейший профсоюз работников образования совместно со студентами педагогических училищ объявил о планах устроить полномасштабный бойкот чемпионата мира и сорвать его проведение. Накануне турнира протестующие развернули гигантский баннер с надписью «Бойкот ЧМ-2026» и организовали серию акций и перекрытий на проспекте Кальсада-де-Тлальпан, блокируя доступ к южной части города, где расположен стадион «Ацтека». Лидеры движения предупредили, что акции протеста и попытки блокировок будут продолжаться, так как недовольные используют международный турнир как главную площадку для давления на власти. Кроме того, представителями движения на одной из центральных улиц города Синко-де-Майо, ведущей к центральной площади Сокало, на которой расположена крупнейшая в стране фан-зона, развернут палаточный лагерь.
Помимо профсоюза работников сферы образования, намечены массовые выступления целого ряда других общественных и гражданских организаций. Свои акции обещают крестьянские объединения, планирующие блокировать подъезды к стадиону «Ацтека», а также гильдии транспортников, которые намерены собраться на южном участке объездной автомагистрали, также в районе главного спортивного объекта столицы. Кроме того, среди протестующих заявлены пенсионеры государственных энергетических компаний Pemex и CFE, работники сектора здравоохранения и объединения семей пропавших без вести, включая родственников 43 исчезнувших студентов из Айоцинапы. Главная цель различных протестных колонн — стянуться к основным входам стадиона «Ацтека» непосредственно перед началом официальной церемонии, чтобы использовать повышенное международное внимание к турниру для давления на власти и огласки своих требований. Буквально накануне старта чемпионата мексиканские правоохранительные органы перехватили партию самодельных взрывных устройств, предназначавшихся для использования в ходе протестных акций в столице.
В попытке снизить транспортный коллапс в день массовых манифестаций власти Мехико ранее объявили 11 июня нерабочим днем для школ и части правительственных и судебных учреждений. В свою очередь, президент Мексики Клаудия Шейнбаум публично обвинила инициаторов маршей в попытках спровоцировать силовиков перед объективами иностранных журналистов. Тем не менее глава государства заверила, что правительство обеспечит порядок и безопасность болельщиков во время матча открытия без применения репрессивных мер против демонстрантов. Для сдерживания возможных беспорядков и обеспечения порядка на фоне приезда сотен тысяч туристов власти Мехико развернули специальный оперативный штаб. По официальным данным министерства общественной безопасности столицы, для охраны правопорядка мобилизовано свыше 56 тыс. полицейских. К спецоперации привлечены не только городские силы, но и федеральные ведомства: армия Мексики, Национальная гвардия, а также вертолетное подразделение «Кондоры», которое будет непрерывно патрулировать воздушное пространство столицы.
Ситуация с прибытием Ирана и другие вопросы.
В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. 11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что сборная страны не примет участия в чемпионате мира. Спустя пять дней генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил, что уведомлений об отказе не приходило. После этого президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что национальная команда не будет бойкотировать мировое первенство, также на тот момент с ФИФА обсуждался вопрос о переносе матчей команды в Мексику. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что рассчитывает на участие сборной Ирана в чемпионате мира и что организация создаст для команды наилучшие условия.
23 апреля представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани заявила о подготовке сборной Ирана к чемпионату мира и о принятии всех необходимых мер для ее участия в соревновании. Только 30 апреля, чуть меньше чем полтора месяца до начала турнира, Инфантино на конгрессе ФИФА в Ванкувере объявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира. Тем не менее он отметил, что иранцы проведут все свои матчи именно в США, как и было запланировано. «Причина проста: нам нужно объединяться, чтобы люди были вместе. Вот в чем наша ответственность. Мир объединяется футболом», — отметил тогда Инфантино.
Уже 24 мая Тадж сообщил, что ФИФА одобрила перенос базы сборной Ирана из США в Мексику. «Все базовые лагеря команд стран, участвующих в чемпионате мира, должны быть одобрены ФИФА. К счастью, после поданных нами запросов и встреч с ФИФА и официальными лицами чемпионата мира наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была одобрена. Мы будем базироваться в лагере в Тихуане, который находится недалеко от Тихого океана и на границе между Мексикой и Соединенными Штатами», — отметил Тадж.
6 июня в посольстве Ирана в Турции сообщили Agence France Presse, что часть делегации сборной Ирана, включая представителей тренерского штаба, не получила американские визы перед турниром, столкнувшись с отказом. 9 июня в Федерации футбола Ирана сообщили Reuters, что организаторы чемпионата мира за два дня до старта турнира отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков. Фанаты, оформившие поездку, лишись возможности посетить матчи своей сборной.
Проблемы с Ираном стали не единичными. 9 июня стало известно, что сотрудники службы безопасности со служебными собаками индивидуально досматривали каждого члена сборной Узбекистана перед товарищеским матчем с командой Нидерландов. Свое возмущение ситуацией выразил главный тренер команды Фабио Каннаваро. Служба безопасности также проверяла личные вещи спортсменов и тренеров. Ранее подобному досмотру подверглись футболисты и тренеры сборных Сенегала и Ирака.
Также перед началом турнира в международном аэропорту Майами отказали во въезде сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артана. Он получил визу для поездки в США на прошлой неделе, однако после его прибытия в Службе таможенного и пограничного контроля США заявили, что арбитр прошел дополнительную проверку, после чего был признан не соответствующим требованиям для въезда. Подробности претензий к нему американские власти не привели. Правительство Сомали выразило сожаление в связи с произошедшим, а болельщики и общественные деятели поддержали арбитра, отметив его достижения и вклад в формирование позитивного имиджа страны за рубежом. Сомали входит в число стран, граждане которых подпадают под действующие в США ограничения на въезд. При этом для дипломатов, а также лиц, чьи поездки могут быть признаны отвечающими национальным интересам США, предусмотрены отдельные исключения.
Российский след и нововведения.
В итоговые заявки участников чемпионата мира попали 12 футболистов, выступавших в прошедшем сезоне в Российской премьер-лиге: бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике (оба — «Зенит»), представители Кабо-Верде Кевин Ленини («Краснодар») и Жилсон Беншимол («Акрон»), колумбиец Джон Кордоба («Краснодар»), мексиканцы Сесар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес («Динамо», Москва), панамец Эдгардо Фаринья («Пари Нижний Новгород»), парагваец Хуан Касерес («Динамо», Москва), тунисец Хазем Мастури («Динамо», Махачкала), иранец Мохаммад Мохеби («Ростов») и представитель ДР Конго Тео Бонгонда, который летом покинул «Спартак». За сборную Ганы мог сыграть защитник красно-белых Александер Джику, но он получил повреждение перед турниром.
Вместе с увеличением количества участников чемпионата мира ФИФА подготовила и другие нововведения для турнира. В частности, команды сыграют специальными мячами, которые нужно будет заряжать, потому что в них установлен датчик. Он требуется для отслеживания каждого касания и должен помогать при определении офсайда. Для этой же цели создадут 3D-копии футболистов.
Также ФИФА изменила формат предматчевых церемоний. На нее будут выходить все футболисты, включенные в заявку на игру. Участники матча будут стоять лицом друг к другу в центре поля во время исполнения гимнов, а не выстраиваться в шеренги, как раньше. Также из-за жары запасные футболисты смогут находиться в раздевалках.
На предстоящем чемпионате мира будут представлены и судейские изменения. Так, видеоассистенты рефери получат право вмешиваться в игру при ошибочно показанной второй желтой карточке и неправильно назначенном угловом. На уход с поля замененного игрока дается 10 секунд, а на ввод мяча из-за боковой линии или от ворот — 5 секунд.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале прошлого турнира в Катаре победила команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Рекордсменом по количеству побед на мировых первенствах является сборная Бразилии, в активе которой пять трофеев.