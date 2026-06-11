В Мехико стартует первый чемпионат мира по футболу с участием 48 команд

Отдельной проблемой для путешественников стал введенный властями запрет на въезд автомобилей популярных интернет-сервисов такси. Посадка пассажиров непосредственно у дверей терминалов на федеральной территории по-прежнему запрещена, а администрация аэропорта совместно с правоохранительными органами проводит регулярные рейды против нарушителей. Как заявляют власти, во избежание транспортного коллапса официальные такси аэропорта и платформенные агрегаторы должны работать в строго разделенных зонах. В этой связи прибывающим в столицу болельщикам и туристам для посадки в автомобили агрегаторов приходится с багажом выходить за пределы федеральной зоны авиаузла на прилегающие улицы. В то же время быстро найти официальное такси не всегда получается: на фоне возросшего спроса время ожидания свободных машин выросло. Впрочем, несмотря на введенный запрет, добиться его неукоснительного соблюдения получается не в полной мере. Как убедился корреспондент ТАСС, отдельным пассажирам все же удается заказать машину через интернет-сервисы прямо к выходу из терминала, однако рассчитывать на бесперебойное функционирование агрегаторов не представляется возможным.