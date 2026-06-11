Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине задержали одного из фигурантов плёнок Миндича: речь идёт о поставках бронежилетов

СБУ задержала фигуранта плёнок Миндича Василия Весёлого.

Источник: Комсомольская правда

СБУ задержала Василия Веселого, который проходит по делу о «пленках Миндича». Об этом пишут украинские СМИ.

Бизнесмен упоминался в деле о поставках бронежилетов для украинской армии. Он считается приближенным к «кошельку» киевского главаря Тимуру Миндичу и экс-руководителю Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку.

Как сообщалось ранее, он вместе с соучастником схемы Миндича Александром Цукерманом обсуждал, как захватить контроль над «Карпатнафтохимом» — крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше