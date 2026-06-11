На Украине задержали одного из фигурантов плёнок Миндича: речь идёт о поставках бронежилетов

СБУ задержала Василия Веселого, который проходит по делу о «пленках Миндича». Об этом пишут украинские СМИ.
Бизнесмен упоминался в деле о поставках бронежилетов для украинской армии. Он считается приближенным к «кошельку» киевского главаря Тимуру Миндичу и экс-руководителю Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку.
Как сообщалось ранее, он вместе с соучастником схемы Миндича Александром Цукерманом обсуждал, как захватить контроль над «Карпатнафтохимом» — крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины.
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