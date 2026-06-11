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Папа римский провел мессу в Саграде Фамилии и освятил башню. Фотогалерея

Папа римский отслужил мессу в Саграде Фамилии и освятил башню Иисуса Христа, где впервые зажгли крест. 10 июня исполнилось 100 лет со дня смерти Гауди. Каким было одно из важнейших событий в истории храма — в фотографиях.

Источник: РБК

Папа римский отслужил мессу в Саграде Фамилии и освятил башню Иисуса Христа, где впервые зажгли крест. 10 июня исполнилось 100 лет со дня смерти Гауди. Каким было одно из важнейших событий в истории храма — в фотографиях.