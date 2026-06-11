Календарь на 11 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Блаженный Иоанн Устюжский родился недалеко от Устюга в благочестивой семье. Он рано начал вести аскетичный образ жизни, посвятил себя Богу и принял подвиг юродства. В любое время года он ходил по Устюгу в ветхом рубище и терпеливо сносил насмешки горожан. Вместо того, чтобы озлобиться на обидчиков он молился за них. За кротость духа и благочестие еще при жизни он удостоился дара чудотворения. После смерти блаженный Иоанн был погребен неподалеку от Успенского собора в городе Устюге. Впоследствии над его мощами выстроили церковь.