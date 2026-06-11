У Международной федерации бобслея и скелетона будет новый президент

В повестке конгресса нет вопроса о возможности участия российских бобслеистов и скелетонистов в международных турнирах в следующем сезоне, однако велика вероятность, что эта тема будет вынесена на обсуждение. По мнению специалистов, IBSF пойдет по пути коллег из Международной федерации санного спорта, которые в начале недели на своем конгрессе приняли решение перенести рассмотрение российского вопроса на осень.