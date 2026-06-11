В России начался сокращенный рабочий день

Он уточнил, что праздничный день и сокращенный рабочий день никак не повлияют на размер зарплаты, если сотрудник весь июнь отработает полностью. По словам эксперта, заработная плата рассчитывается из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце.