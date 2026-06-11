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В России начался сокращенный рабочий день

Россияне с пятидневным рабочим графиком будут работать на час меньше 11 июня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россияне с пятидневным графиком работы в четверг, 11 июня, будут трудиться на один час меньше, поскольку это предпраздничный день, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В связи с тем, что 12 июня отмечается День России, 11 июня является предпраздничным днем и в соответствии с требованиями трудового законодательства рабочий день будет сокращен на 1 час», — сказал Балынин.

Он уточнил, что праздничный день и сокращенный рабочий день никак не повлияют на размер зарплаты, если сотрудник весь июнь отработает полностью. По словам эксперта, заработная плата рассчитывается из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце.