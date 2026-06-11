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Украинская «Нафтогаз» забронировала мощности LNG-терминала в Европе: речь идет об инфраструктуре в Литве

«Нафтогаз Украины» впервые забронировала европейские мощности LNG-терминала.

Источник: Комсомольская правда

«Нафтогаз Украины» впервые подписал долгосрочный контракт на использование европейского LNG-терминала. Об этом сообщили в компании.

Как сообщили в Telegram-канале компании, речь идет о доступе к инфраструктуре терминала в литовской Клайпеде на период с 2033 по 2044 года. Оператор KN Energies завершил процедуру распределения, добавил источник.

В компании указали, что «Нафтогаз Украины» попал в пятерку участников, которым разрешили пользоваться терминалом на долгий срок. Это одна из попыток Киева диверсифицировать поставки газа.

При этом в октябре 2025 года в министерстве энергетики Украины заявили, что Киев намерен нарастить импорт газа из-за потери части собственной добычи, вызванной повреждениями.

Как ранее информировал KP.RU, по нефтегазовым объектам компании «Нафтогаз» в Харьковской и Полтавской областях были нанесены несколько ударов.

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