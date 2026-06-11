Дело о тратах на такси и забавы: экс-главу калининградского ФКР Олега Туркина приговорили к штрафу

Заседание прошло в среду, 10 июня. Суд счёл вину Туркина полностью доказанной, но выбрал более мягкое наказание, чем просило обвинение, поскольку экс-глава фонда полностью возместил ущерб. Сначала сумма составляла 350 тысяч рублей, но с учётом времени задержания — с 20 по 22 июня 2024 года — её снизили до 330 тысяч.