Как Севастополь будет восстанавливать панораму после атаки БПЛА

— От постоянных ударов врага страдают мирные жители, гражданская транспортная инфраструктура. Теперь беспилотник прилетел в панораму — один из символов Севастополя, хранящий память о величии защитников первой обороны города во время Крымской войны, — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Причем это не первая такая акция врага. Беспилотник уже прилетал в отреставрированный памятник «Штык и парус». Трудно не провести историческую параллель, когда фашисты бомбили Севастополь и частично разрушили здание панорамы. Сегодня укронацистский режим повторяет их действия. Я уверен, что это только сплотит наших ребят на фронте. И уже вызвало волну народного гнева, возмущения и ненависти к врагу, который в очередной раз открыл свое настоящее лицо.