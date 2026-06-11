Как Севастополь будет восстанавливать панораму после атаки БПЛА

В ночь на 10 июня в Севастополе вражеский беспилотник самолетного типа ударил по панораме «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». Пожар практически уничтожил полотно, но здание уцелело.
Беспилотник врезался в крышу музея, сдетонировавший заряд вызвал пожар, который не могли потушишь более десяти часов. В его локализации участвовали 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.
— От постоянных ударов врага страдают мирные жители, гражданская транспортная инфраструктура. Теперь беспилотник прилетел в панораму — один из символов Севастополя, хранящий память о величии защитников первой обороны города во время Крымской войны, — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Причем это не первая такая акция врага. Беспилотник уже прилетал в отреставрированный памятник «Штык и парус». Трудно не провести историческую параллель, когда фашисты бомбили Севастополь и частично разрушили здание панорамы. Сегодня укронацистский режим повторяет их действия. Я уверен, что это только сплотит наших ребят на фронте. И уже вызвало волну народного гнева, возмущения и ненависти к врагу, который в очередной раз открыл свое настоящее лицо.
Из пожара, произошедшего 25 июня 1942 года, защитникам города удалось вынести 86 фрагментов полотна Франца Рубо, 39 из которых хранятся в фондовой коллекции Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. В пожаре этого года они вновь чудом не пострадали. Сгорело полотно-копия, написанное 19 советскими художниками в 1954 году.
— Чтобы протянуть нить времен от Франца Рубо до сегодняшнего дня, мы считаем уместным представить несколько фрагментов, которые удалось вынести из нынешнего пожара, на выставке «РУБО.170», которая 11 июня начнет свою работу в ретрокинотеатре «Украина», — отметил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
В экспозиции, приуроченной к 170-летию Франца Алексеевича Рубо, основоположника панорамной живописи в России, и 170-летию завершения Крымской войны 1853−1856 годов, представят подлинные фрагменты кисти Рубо под названиями «Атака» и «Левее Юферова», которые были отреставрированы в Москве специалистами Государственного научно-исследовательского института и переданы Музею-заповеднику героической обороны и освобождения Севастополя от музея-заповедника «Бородинская битва».
— Я верю, что, опираясь на цифровые копии, которые у нас есть, когда настанет время, мы восстановим главный предмет нашего музея, это полотно, — подытожил директор Михаил Смородкин, — и он будет находиться на том же месте.
Удар по музею осудила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— Это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта, — подчеркнула она.
Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что министерство поможет в восстановлении панорамы.
ЦИТАТА.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
— Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же как нельзя забыть об этой истории. Такие удары в очередной раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный объект будет восстановлен и будет краше прежнего.