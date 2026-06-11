Участник Олимпийских игр 1952 года Юлен Уралов умер на 102-м году жизни

Отмечается, что после войны он покорял спортивные вершины: стал мастером спорта СССР, выступал на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, дважды становился чемпионом СССР по фехтованию на рапирах, был чемпионом Вооруженных сил СССР. После завершения карьеры он работал тренером и судьей международной категории.