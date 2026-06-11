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Участник Олимпийских игр 1952 года Юлен Уралов умер на 102-м году жизни

Участник Олимпийских игр 1952 года, двукратный чемпион СССР по фехтованию на рапирах Юлен Уралов скончался на 102-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

Участник Олимпийских игр 1952 года, двукратный чемпион СССР по фехтованию на рапирах Юлен Уралов скончался на 102-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

— Жизнь Юлена Уралова была примером мужества и преданности делу. Участник Великой Отечественной войны, награжденный медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией», — говорится в сообщении федерации.

Отмечается, что после войны он покорял спортивные вершины: стал мастером спорта СССР, выступал на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, дважды становился чемпионом СССР по фехтованию на рапирах, был чемпионом Вооруженных сил СССР. После завершения карьеры он работал тренером и судьей международной категории.