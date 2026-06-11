Главные новости за 10 июня. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области за последние пять лет значительно выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Об этом говорится в ежегодном докладе регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по острому вирусному гепатиту С, а также хроническим вирусным гепатитам В и С остается неблагополучной. Наиболее заметный рост зафиксирован по хроническому вирусному гепатиту С. Если в 2021 году показатель составлял 3,14 случая на 100 тыс. населения, то в 2025 году он достиг 42,43 случая.