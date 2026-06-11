В Хабаровском крае 11 июня потеплеет до 28 градусов

В Хабаровском крае 11 июня главным погодным контрастом станут жара в центральных районах и прохлада у моря. Днём местами воздух прогреется почти до 28 градусов, но в отдельных городах возможны дожди и грозы.
В Хабаровске ночью ожидается около 15−17 градусов. Днём температура поднимется до 25−26, после обеда возможны грозы, к вечеру небо затянет облаками.
В Комсомольске-на-Амуре ночью будет около 14−16 градусов, днём — до 27−28. Утром и после обеда возможны кратковременные дожди, но день всё равно останется тёплым.
В Бикине ночью прогнозируют около 14−17 градусов, днём — до 25−26. Большую часть дня будет облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь.
В Вяземском ночь пройдёт при 14−16 градусах, местами возможны грозы. Днём воздух прогреется до 25−26, к вечеру снова возможны грозы и дожди.
В Советской Гавани 11 июня будет прохладнее: ночью около 8−10 градусов, днём — до 18−19. Существенных осадков по основному прогнозу не ожидается, но небо часто будет закрыто облаками.
В Николаевске-на-Амуре ночью ожидается около 9−11 градусов, днём — до 18−19. В течение суток возможны дожди, а ближе к вечеру — грозы.
В Охотске летнего тепла по-прежнему не будет: ночью около 5−6 градусов, днём — до 11−12. День пройдёт преимущественно под облаками, без резкого потепления.