Быть дружинником — почетная обязанность

Добровольные помощники ГКУ «Московская безопасность» ежедневно выходят на улицы столицы, чтобы поддерживать порядок и пресекать противонарушения. Народный дружинник, волонтер, инструктор-методист по первой помощи на поле боя Алексей Кожин рассказал «Вечерней Москве», как профессиональные навыки помогают ему в общественной деятельности.
— Алексей, как у вас возникло желание участвовать в поддержании правопорядка?
— О том, чтобы стать народным дружинником Москвы, я думал давно. Я не умею оставаться в стороне, когда знаю, что могу помочь. Статус народного дружинника позволил перейти из категории имеющих право оказывать первую помощь в категорию обязанных ее оказывать. Мне как народному дружиннику и инструктору по первой помощи в экстренной ситуации содействуют сотрудники полиции и метрополитена. А я на законных основаниях оказываю содействие им.
— Как удается совмещать работу и личную жизнь с волонтерством?
— Признаюсь, это непросто. Все свободное от работы время я трачу на выезды в зону проведения СВО для обучения военнослужащих, производство средств эвакуации в Москве, другие волонтерские мероприятия либо на участие в работе народной дружины. Я благодарен моей семье за понимание и хочу в очередной раз попросить прощения у детей за то, что часто не могу посетить их выступления или провести с ними очередное лето.
— Случалось ли вам разрешать конфликтные ситуации простым разговором?
— Мне повезло — я как раз психолог по образованию. С правильным подходом конфликта часто можно избежать. Важно, несмотря на происходящее, не проявлять агрессию, не повышать голос и вежливо общаться.
— Почему важно, чтобы порядок на улицах обеспечивали не только сотрудники полиции, но и добровольцы?
— В мегаполисе на все задачи по обеспечению правопорядка у сотрудников может просто не хватать рук. Особенно во время проведения массовых мероприятий. К тому же жителям проще следить за происходящим в их собственном районе, доме, дворе.
Я считаю, что каждый гражданин должен в меру сил и возможностей вносить в это дело свой вклад.
— Как познания в оказании первой помощи помогают в вашей практике народного дружинника?
— Первую помощь приходится оказывать регулярно — и на улицах, и на дорогах, и в метро. До приезда неотложки первую помощь оказывает тот, кто оказался рядом. И грамотные действия могут спасти жизнь.