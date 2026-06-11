Быть дружинником — почетная обязанность

— Признаюсь, это непросто. Все свободное от работы время я трачу на выезды в зону проведения СВО для обучения военнослужащих, производство средств эвакуации в Москве, другие волонтерские мероприятия либо на участие в работе народной дружины. Я благодарен моей семье за понимание и хочу в очередной раз попросить прощения у детей за то, что часто не могу посетить их выступления или провести с ними очередное лето.