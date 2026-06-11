Новое американо-иранское братание

Но ограниченно. Как говорится, это все, что вы хотели знать о конфликте. Тем более что Трамп в своем стиле уже несколько раз менял суть вроде бы достигнутых компромиссов. А потому, после того как Иран вроде бы согласился в течение 10 лет не обогащать уран, Белый дом тут же волюнтаристски увеличил срок до 20 лет. И три миллиарда долларов, которые США выплатили Тегерану за отказ от атак на Израиль, это, скорее всего, сумма, которую должны были вернуть в Иран еще в 2023 году после обмена заключенными. Но как только обмен состоялся, деньги были заморожены в Абу-Даби. В США опять верят в скорую сделку, следим за ценами на нефть.