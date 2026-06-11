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Новое американо-иранское братание

После того как, по самым скромным подсчетам, Дональд Трамп 37 раз объявлял о скором заключении сделки с Ираном, ситуация в зоне Персидского залива приняла совсем уже парадоксальный характер. Иранские силы сбили американский вертолет «Апач», но подтвердили, что специально уничтожать это воздушное судно не собирались.

Просто так вышло. В ответ в Вашингтоне сообщили, что, мол, пилоты спасены, а потому гибель вертолета не проблема, кардинально что-то меняющая, но тут же нанесли серию ударов по иранским системам ПВО и радарам. В целом обе противоборствующие стороны сообщили, что этот инцидент не стоит рассматривать в качестве возобновления горячей фазы и что они привержены линии переговоров. После такой благостной констатации обмен ударами продолжился.

Но ограниченно. Как говорится, это все, что вы хотели знать о конфликте. Тем более что Трамп в своем стиле уже несколько раз менял суть вроде бы достигнутых компромиссов. А потому, после того как Иран вроде бы согласился в течение 10 лет не обогащать уран, Белый дом тут же волюнтаристски увеличил срок до 20 лет. И три миллиарда долларов, которые США выплатили Тегерану за отказ от атак на Израиль, это, скорее всего, сумма, которую должны были вернуть в Иран еще в 2023 году после обмена заключенными. Но как только обмен состоялся, деньги были заморожены в Абу-Даби. В США опять верят в скорую сделку, следим за ценами на нефть.

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