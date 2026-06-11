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Бренд одежды Gloria Jeans переезжает в Дубай: что известно

Gloria Jeans перевела 120 офисных сотрудников в Дубай.

Источник: Комсомольская правда

Российский бренд одежды Gloria Jeans перевел головной офис в Дубай. Об этом пишет Shopper’s.

По информации источника, 100−120 сотрудников Gloria Jeans уже переехали в Дубай. Представитель HR-отдела Gloria Jeans разъяснил, что решение о переносе головного офиса и штата в Объединенные Арабские Эмираты было принято собственником бизнеса Владимиром Мельниковым. По его словам, так удобнее управлять производством и закупать материалы.

При этом московский офис останется в качестве регионального — для поддержки продаж в РФ.

Как ранее писал KP.RU, сеть магазинов одежды решила уменьшить число своих торговых точек. По данным источников, компания закроет 150−200 наименее доходных точек по истечении сроков аренды.

При этом в июне Gloria Jeans заявила о намерении продать или передать в аренду два своих производства в Ростовской области — в Шахтах и Новошахтинске.

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