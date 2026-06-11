В ОП предложили удваивать маткапитал при рождении второго ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Материнский капитал стоит удваивать при появлении второго ребенка: это станет большим подспорьем для родителей и будет стимулировать их не откладывать рождение следующих детей. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.