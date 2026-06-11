Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП предложили удваивать маткапитал при рождении второго ребенка

Это будет стимулировать появление следующих детей в российских семьях, считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Материнский капитал стоит удваивать при появлении второго ребенка: это станет большим подспорьем для родителей и будет стимулировать их не откладывать рождение следующих детей. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Мы предлагаем удвоить размер материнского капитала при рождении второго ребенка, если семья ранее получила выплаты на первого», — ответил эксперт на вопрос о необходимых мерах для улучшения демографии.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка составляет 728,9 тыс. рублей. В случае удвоения, доплата на второго ребенка достигнет 1 млн 457,8 тыс. рублей (она составляет 234,3 тыс. рублей).

Это, продолжил Рыбальченко, позволит перезапустить программу материнского капитала, введенную в 2007 году, а также стимулировать рождаемость вторых детей.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.