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Иран пригрозил ударить по американским объектам на Ближнем Востоке в случае атаки США

Tasnim: Иран ударит по американским объектам в регионе в случае атаки США.

Источник: Комсомольская правда

Вооружённые силы Ирана приведены в полную боевую готовность. Об этом информирует агентство Tasnim, ссылаясь на источник в среде военных.

Сообщается, что в случае какого-либо акта агрессии со стороны Вашингтона Иран намерен нанести ответные удары по расположенным на Ближнем Востоке объектам, представляющим интересы Соединённых Штатов.

Вашингтон столкнётся с серьёзными последствиями, сказано в публикации.

Ранее глава американского Министерства войны Хегсет заявил, что США нанесут сильный удар по ключевым объектам Ирана 10 июня.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что в ближайшие часы Соединённые Штаты планируют провести решительные военные действия против Ирана.

Накануне США нанесли высокоточные удары по системам ПВО и радарам Ирана в ответ на сбитый вертолет Apache.

При этом Иран ударил по авиабазе США в Иордани, уничтожив ангары истребителей F-35.

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