Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билл Гейтс отверг связь с преступлениями Эпштейна

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что не располагал информацией о преступной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна.

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что не располагал информацией о преступной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом, как следует из материалов, переданных телеканалу CNN, он сообщил на закрытых слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.

По словам Гейтса, он никогда не наблюдал признаков системной преступной деятельности со стороны Эпштейна и не имел сведений о подобных действиях. Он подчеркнул, что его участие в слушаниях носит добровольный характер, и он рассчитывает на пользу своих показаний для расследования.

Гейтс отдельно заявил, что не посещал ни частный остров Эпштейна, ни его дом во Флориде. При этом он подтвердил, что познакомился с финансистом в 2011 году, когда тот, по его словам, обещал привлечь крупные средства на проекты в сфере здравоохранения.

В ходе выступления предприниматель также сообщил, что Эпштейн, как он утверждает, получил доступ к конфиденциальной информации о его личной жизни, включая сведения о супружеских изменах. По словам Гейтса, это нанесло ущерб его семье.

Отдельный блок материалов, опубликованных ранее Минюстом США, по данным СМИ, содержит переписку, в которой упоминаются попытки скрыть личные связи и использование медицинских препаратов, связанных с последствиями этих контактов.

Джеффри Эпштейн в 2019 году в США был обвинен в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре для вовлечения в эту деятельность.

Читайте также: Гармонин: Швейцария заинтересуется возобновлением диалога с РФ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Билл Гейтс: биография, деятельность, состояние, личная жизнь
В мировом IT-бизнесе есть несколько наиболее знаковых фигур. Одна из таких — американский предприниматель Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft. Собрали главное из биографии состоятельного и известного на весь мир программиста.
Читать дальше