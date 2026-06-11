Билл Гейтс отверг связь с преступлениями Эпштейна

Гейтс отдельно заявил, что не посещал ни частный остров Эпштейна, ни его дом во Флориде. При этом он подтвердил, что познакомился с финансистом в 2011 году, когда тот, по его словам, обещал привлечь крупные средства на проекты в сфере здравоохранения.