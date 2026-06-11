Билл Гейтс отверг связь с преступлениями Эпштейна

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что не располагал информацией о преступной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом, как следует из материалов, переданных телеканалу CNN, он сообщил на закрытых слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.
По словам Гейтса, он никогда не наблюдал признаков системной преступной деятельности со стороны Эпштейна и не имел сведений о подобных действиях. Он подчеркнул, что его участие в слушаниях носит добровольный характер, и он рассчитывает на пользу своих показаний для расследования.
Гейтс отдельно заявил, что не посещал ни частный остров Эпштейна, ни его дом во Флориде. При этом он подтвердил, что познакомился с финансистом в 2011 году, когда тот, по его словам, обещал привлечь крупные средства на проекты в сфере здравоохранения.
В ходе выступления предприниматель также сообщил, что Эпштейн, как он утверждает, получил доступ к конфиденциальной информации о его личной жизни, включая сведения о супружеских изменах. По словам Гейтса, это нанесло ущерб его семье.
Отдельный блок материалов, опубликованных ранее Минюстом США, по данным СМИ, содержит переписку, в которой упоминаются попытки скрыть личные связи и использование медицинских препаратов, связанных с последствиями этих контактов.
Джеффри Эпштейн в 2019 году в США был обвинен в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре для вовлечения в эту деятельность.
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