Китайские ученые нашли гигантское кладбище китов у побережья Австралии

Китайские ученые обнаружили у юго-западного побережья Австралии крупное глубоководное кладбище китов, куда на протяжении не менее 5,3 миллиона лет попадали туши морских животных. Оно содержит почти 500 скелетов и простирается на 1,2 тысячи километров. Исследование в среду, 10 июня, опубликовали в журнале Nature.
Отмечается, что некрополь находится в зоне Диамантина на глубине от 4616 до 7001 метра вдоль морского дна в юго-восточной части Индийского океана. В этом районе обнаружено скопление останков, включающее пять современных природных сообществ, образовавшихся в результате падения китов, и 476 ископаемых китообразных.
Результаты изотопного исследования показали, что падения китов на дно в этом районе происходили по меньшей мере 5,3 миллиона лет назад. Среди скелетов идентифицирован новый, уже вымерший вид китов, а также неизвестные науке представители фауны, питающиеся китовыми останками, говорится в материале.
Ранее стало известно, что жир горбатого кита Тимми, которого выбросило на берег Дании, используют для производства биодизеля, а останки, включая кости, кожу и сухожилия, станут сырьем для цементного завода в виде биомассы.