Китайские ученые нашли гигантское кладбище китов у побережья Австралии

Китайские ученые обнаружили у юго-западного побережья Австралии крупное глубоководное кладбище китов, куда на протяжении не менее 5,3 миллиона лет попадали туши морских животных. Оно содержит почти 500 скелетов и простирается на 1,2 тысячи километров. Исследование в среду, 10 июня, опубликовали в журнале Nature.