Минздрав изменил перечень медицинских специальностей

Так, в обновленную номенклатуру специальностей работников, имеющих высшее образование и (или) дополнительное профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, вошли 15 направлений, среди которых аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.