Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав изменил перечень медицинских специальностей

РИА Новости: Минздрав изменил перечень медицинских специальностей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, добавив свыше 15 новых компетенций, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, в обновленную номенклатуру специальностей работников, имеющих высшее образование и (или) дополнительное профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, вошли 15 направлений, среди которых аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.

Кроме того, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь.

Уточняется, что специальности «бактериология», «вирусология» и «паразитология» сохраняются до 1 сентября 2028 года.

В номенклатуру специальностей специалистов, имеющих среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, вошли медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело.

Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.