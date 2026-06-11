Минздрав изменил перечень медицинских специальностей

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, добавив свыше 15 новых компетенций, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, в обновленную номенклатуру специальностей работников, имеющих высшее образование и (или) дополнительное профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, вошли 15 направлений, среди которых аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.
Кроме того, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь.
Уточняется, что специальности «бактериология», «вирусология» и «паразитология» сохраняются до 1 сентября 2028 года.
В номенклатуру специальностей специалистов, имеющих среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, вошли медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело.
Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.