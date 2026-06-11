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Бензовозы не смогли приехать в Севастополь: QR-коды на топливо выдавать не будут

В среду бензовозы не смогли приехать в Севастополь. В связи с этим новая партия QR-кодов распределяться не будет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе».

Источник: Life.ru

Все ранее выданные коды будут деактивированы. Губернатор призвал горожан не стоять в очередях на АЗС «ТЭС» в четверг.

«Завтра будет новая генерация, и если вы не успели воспользоваться своим кодом, то сможете получить новый. Завтра на АЗС “ТЭС” будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт», — пояснил Развожаев.

О заправках «АТАН», где будет свободная продажа, губернатор пообещал сообщить дополнительно.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минэнерго России разрабатывает комплекс мер для решения проблем с топливом в Крыму, чтобы ситуация на полуострове не перешла в кризис. По его словам, определённые сложности действительно есть, и министерство готовит набор решений для исправления положения с обеспечением топливом.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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