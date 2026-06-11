Бензовозы не смогли приехать в Севастополь: QR-коды на топливо выдавать не будут

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минэнерго России разрабатывает комплекс мер для решения проблем с топливом в Крыму, чтобы ситуация на полуострове не перешла в кризис. По его словам, определённые сложности действительно есть, и министерство готовит набор решений для исправления положения с обеспечением топливом.