В Барселоне прошла церемония с участием понтифика в соборе Гауди

Папа римский Лев XIV 10 июня освятил одну из башен собора Саграда Фамилия в Барселоне. Торжественная месса прошла в день памяти архитектора Антонио Гауди, сообщает РЕН ТВ.
Церемония стала частью религиозных мероприятий в одном из самых известных долгостроев мира. Строительство базилики продолжается с 1882 года, когда был заложен первый камень при папе Льве XIII. Таким образом, возведение храма длится уже более века.
Во время визита понтифика в Барселоне были усилены меры безопасности. В городе дежурили дополнительные силы полиции и спецподразделения, а улицы вблизи собора были частично перекрыты.
Тысячи верующих и туристов собрались в городе, чтобы увидеть церемонию и получить благословение. Папу римского встречали как у собора, так и на других площадках, где он обращался к верующим.
Саграда Фамилия остается одним из самых известных архитектурных проектов в мире и символом наследия Антонио Гауди. Строительство сопровождалось многочисленными спорами — от отсутствия полноценного разрешения на работы в течение долгого времени до вопросов о влиянии новых конструкций на городскую застройку.
Финансирование проекта по-прежнему осуществляется в значительной степени за счет продажи билетов, что вызывает дискуссии среди части общественности и экспертов о коммерциализации религиозного объекта.
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