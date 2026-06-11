Трамп хочет ускорить окончание войны с Ираном при помощи ядерного оружия, он обсуждал это с подчинёнными

«Мне сказали, что на недавней секретной встрече в Белом доме он начал рассуждать, хотя и туманно, о варианте применения ядерного оружия, который, возможно, мог бы ускорить окончание войны», — сказано в публикации, которую Херш разместил на своём сайте.