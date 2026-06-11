Трамп хочет ускорить окончание войны с Ираном при помощи ядерного оружия, он обсуждал это с подчинёнными

«Мне сказали, что на недавней секретной встрече в Белом доме он начал рассуждать, хотя и туманно, о варианте применения ядерного оружия, который, возможно, мог бы ускорить окончание войны», — сказано в публикации, которую Херш разместил на своём сайте.
Тем временем Соединённые Штаты начали наносить дополнительные удары по целям на территории Ирана. Об этом в ночь на четверг 11 июня сообщает пресс-служба центрального командования Вооруженных сил США СЕNТКОМ.
Накануне США нанесли высокоточные удары по системам ПВО и радарам Ирана в ответ на сбитый вертолет Apache.
При этом Иран ударил по авиабазе США в Иордани, уничтожив ангары истребителей F-35.