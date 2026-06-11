Белорусский врач объяснила, почему медики пересмотрели лечение диабета в пользу раннего и агрессивного подхода

О новом подходе к лечению диабета второго типа, а им в Беларуси только по официальным данным статистики страдают более двух миллионов человек, в издании «Медицинский вестник» рассказала заведующая кафедрой клинической фармакологии Белорусского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Романова.
По ее словам, комбинация двух, а то и трех сахароснижающих препаратов в лечении пациентов с сахарным диабетом второго типа оправдана и зависит прежде всего от исходного гликированного гемоглобина (это биохимический показатель крови, который отражает средний уровень сахара в крови за длительный период, 2−3 месяца. — Ред.) и сопутствующих заболеваний у пациента.
Ирина Романова отметила, что лечение можно начинать с монотерапии, то есть с назначения одного препарата, и для большинства пациентов это может быть известный метформин. Обычно врачи так и делают, попутно консультируя пациента и подталкивая его к изменению образа жизни.
Эффективным считается темп снижения гликированного гемоглобина не менее чем на 0,5% за шесть месяцев наблюдения, отметила специалист.
«У пациентов в дебюте сахарного диабета 2-го типа без атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, хронической сердечной недостаточности и хронической болезни почек раннее назначение комбинированной терапии может иметь преимущества в отношении долгосрочного удержания гликемического контроля», — подчеркнула Ирина Романова.
По ее словам, в Беларуси зарегистрированы две фиксированные комбинации: метформин + глибенкламид, метформин + вилдаглиптин. А фиксированная комбинация обеспечивает значимое снижение гликированного гемоглобина c не только в меньших дозировках препаратов, но и за более короткие сроки.
Ирина Романова подчеркнула, что традиционно поэтапное лечение диабета (изменение образа жизни, монотерапия, комбинированная терапия) имеет ряд ограничений. В их числе — задержки в достижении и поддержании целевых показателей содержания сахара в крови.
«Это приводит к эпизодам гипогликемии и повышенному риску микрососудистых и макрососудистых осложнений. Следовательно, необходим более проактивный, ранний и агрессивный подход к лечению», — подчеркнула специалист.
Лечение же комбинированными препаратами с фиксированной дозой, при которой два или более препарата объединены в одну дозу, стала ключевой стратегией для снижения нагрузки на лечение, упрощения дозирования и улучшения приверженности пациентов-диабетиков принимать таблетки.
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