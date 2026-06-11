11 июня в календаре: Всемирный день ягуара и день вязаного граффити

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.
Феодосия Колосяница.
В этот день Православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской.
На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь». Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.
Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, это нанесет ей вред. Вместо этого ребятня пела особые песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».
С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками — чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.
События.
1648 год — в Москве начался «соляной бунт».
1858 год — в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор.
1742 год — в США изобретена кухонная плита.
1826 год — состоялось открытие первой Московской глазной больницы.
1940 год — Новая Зеландия, Австралия и Южно-Африканский союз объявили войну Италии.
1955 год — самая смертоносная авария в истории автоспорта — 84 погибших.
1965 год — королева Елизавета II наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.
1971 год — окончилась 19-месячная оккупация Алькатраса представителями коренных народов Северной Америки.
1973 год — в Ливии объявлено о национализации американских нефтяных компаний.
1980 год — в Ленинградской области основан Нижне-Свирский природный заповедник.
1982 год — в США состоялась премьера фильма «Инопланетянин» (0+).
1985 год — автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры.
1991 год — представлена операционная система MS DOS 5.0.
1992 год — в России началась государственная программа ваучерной приватизации.
2007 год — сход селя в Бангладеш повлёк гибель 130 человек.
2008 год — на орбиту запущен космический гамма-телескоп Fermi.
2010 год — в ЮАР начался чемпионат мира по футболу.
2020 год — рождение манула Тимофея в Новосибирском зоопарке.
В этот день родились.
Виссарион Белинский (1811 — 1848 г.), русский писатель, литературный критик, публицист, философ.
Мариано Фортуни (1838 — 1874 г.), испанский художник.
Рихард Штраус (1864 — 1949 г.), немецкий композитор и дирижер.
Николай Булганин (1895 — 1975 г.), советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза.
Ясунари Кавабата (1899 — 1972 г.), японский писатель, Нобелевский лауреат.
Жак-Ив Кусто (1910 — 1997 г.), французский океанограф и путешественник.
Уильям Стайрон (1925 — 2006 г.), американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии.
Георгий Граубин (1929 — 2011 г.), советский и российский писатель и поэт, автор стихотворений для детей.
Олег Видов (1943 — 2017 г.), советский и американский киноактер, кинорежиссер, продюсер.
Александр Литвинов (1970 — 1999 г.), советский поэт, музыкант, рок-бард, известный как Веня Д’ркин.
Денис Мацуев (1975 г.), российский пианист, общественный деятель, Народный артист России.
Народные приметы.
Туман стелется утром по воде — к хорошей погоде. После дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера — к затяжному ненастью. Если в тихую погоду солнце сильно печет — к грозе или граду, в облачный день печет временами или после дождя — к вечеру будет дождь. Иголки чертополоха (репейника) не колются — к дождю. Колосится рожь — к урожаю грибов. Если пауков видно много — надо ждать хорошей погоды. Если идет дождь, но пауки начинают ткать паутину, то небо скоро прояснится. Если пауки сокращают размер сеток-ловушек — быть ветреной погоде. Паук ткет паутину колесом — к ветру. Пчелы сильно летят к своим ульям — ожидай дождя. Ветер дует вслед за дождем — к затяжному ненастью. Ветер дует весь день и усиливается к ночи, не меняет направления — к дождливой погоде с внезапными прояснениями. Черемуха «плачет» — перед дождем. Во время цветения туман сухой — ущерб хлебам. Про сегодняшний день говорили, что он несчастливый и стоит всех понедельников. Сегодня нельзя было скакать да прыгать, иначе можно было растревожить землю, которая, как считали на Руси, становилась к этому моменту тяжелой.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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