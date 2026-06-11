11 июня в календаре: Всемирный день ягуара и день вязаного граффити

Туман стелется утром по воде — к хорошей погоде. После дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера — к затяжному ненастью. Если в тихую погоду солнце сильно печет — к грозе или граду, в облачный день печет временами или после дождя — к вечеру будет дождь. Иголки чертополоха (репейника) не колются — к дождю. Колосится рожь — к урожаю грибов. Если пауков видно много — надо ждать хорошей погоды. Если идет дождь, но пауки начинают ткать паутину, то небо скоро прояснится. Если пауки сокращают размер сеток-ловушек — быть ветреной погоде. Паук ткет паутину колесом — к ветру. Пчелы сильно летят к своим ульям — ожидай дождя. Ветер дует вслед за дождем — к затяжному ненастью. Ветер дует весь день и усиливается к ночи, не меняет направления — к дождливой погоде с внезапными прояснениями. Черемуха «плачет» — перед дождем. Во время цветения туман сухой — ущерб хлебам. Про сегодняшний день говорили, что он несчастливый и стоит всех понедельников. Сегодня нельзя было скакать да прыгать, иначе можно было растревожить землю, которая, как считали на Руси, становилась к этому моменту тяжелой.