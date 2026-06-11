Хегсет: США нанесут серьезный удар по Ирану, если не будет сделки

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты собираются нанести сильный удар по Ирану, если Тегеран не пойдет на сделку. Его слова в среду, 10 июня, приводит телеканал CNN.
Хегсет, выступая перед штабом Центрального командования США в Тампе, заявил, что Соединенные Штаты полностью сосредоточены на достижении целей, поставленных президентом США Дональдом Трампом от имени американского народа, и уже добились значительного прогресса.
— Как сегодня сказал президент, если они не собираются заключать сделку, мы нанесем серьезный удар, — заявил Хегсет.
Он добавил, что американская сторона атакует ключевые объекты в Иране, говорится в сообщении.
Днем ранее стало известно, что американские военные нанесли удары по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит вертолет Apache. В командовании сообщили, что силы CENTCOM по приказу верховного главнокомандующего начали наносить в целях самообороны удары по Ирану в 17:00 по времени Восточного побережья (00:00 10 июня мск).
Ударный вертолет AH-64 Apache ВВС США потерпел крушение в районе Ормузского пролива утром того же дня.