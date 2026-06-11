Хегсет: США нанесут серьезный удар по Ирану, если не будет сделки

Днем ранее стало известно, что американские военные нанесли удары по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит вертолет Apache. В командовании сообщили, что силы CENTCOM по приказу верховного главнокомандующего начали наносить в целях самообороны удары по Ирану в 17:00 по времени Восточного побережья (00:00 10 июня мск).