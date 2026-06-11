Собянин рассказал о программе детских патриотических лагерей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретились с участниками первой смены в детском спортивно-патриотическом палаточном лагере «Кутузов».
«В 2026-м мы продолжим возрождённую в минувшем году традицию спортивно-патриотических лагерей для старшеклассников. В прошлом сезоне три лагеря едва вместили всех желающих. Поэтому в этом году мы открыли сразу десять лагерей. В течение трёх летних месяцев в них смогут отдохнуть, подтянуть физподготовку и пройти курсы начальной тактической подготовки свыше 13 тысяч ребят», — отметил мэр Москвы.
Собянин и Кириенко побывали на всех площадках лагеря и пообщались с участниками смены и ознакомились с условиями их проживания.
Напомним, в 2025 году правительство Москвы открыло три детских спортивно-патриотических палаточных лагеря. Они получили названия в честь выдающихся полководцев маршалов Советского Союза — «Жуков», «Рокоссовский» и «Василевский». В 2026 году появилось ещё семь лагерей: «Конев», «Багратион», «Нахимов», «Суворов», «Кутузов», «Чуйков» и «Ушаков».
Площадки для этих лагерей предоставили Минобороны РФ и МЧС РФ. Они находятся на полигоне «Алабино» вблизи посёлка Калининец, в парке «Патриот» в Кубинке, на территории Московского высшего общевойскового командного училища Минобороны РФ, в спасательном центре МЧС России в Ногинске и пансионате «Солнечный» МЧС России в Звенигороде.
«Всего в этом сезоне будет шесть двухнедельных смен для учеников 7−10-x классов — победителей городских конкурсов и соревнований спортивной, туристской и патриотической направленности. Отдых в лагерях — бесплатный. Подать заявку можно в “МЭШ” с указанием достижений ребёнка. Дети участников СВО идут вне конкурса», — сообщил Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс».
Отдых в лагерях бесплатный. Подать заявку можно через платформу «Московская электронная школа». При этом необходимо указать достижения ребёнка. Детей участников специальной военной операции (СВО) зачислят без конкурсного отбора.
Программы лагерных смен, разработанные Департаментом образования и науки города Москвы совместно с Минобороны и МЧС РФ, направлены на воспитание у подростков чувства сопричастности к культуре и истории России. Участники познакомятся с основами инженерной и тактической подготовки, топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, научатся управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ориентироваться на местности. Кроме того, для них организуют многочисленные игры, фестивали и другие спортивно-патриотические мероприятия.
Дети будут жить в 12-местных палатках с одноярусными кроватями. Они оборудованы кондиционерами и датчиками противопожарной сигнализации. На территориях лагерей есть комфортные туалеты, умывальники и душевые с горячей водой. Организовано пятиразовое сбалансированное питание. Обеспечена круглосуточная охрана.
Детский спортивно-патриотический палаточный лагерь «Кутузов» расположен на Рублево-Успенском шоссе вблизи села Успенского. Он принимает 216 детей в смену. Ожидается, что за летний сезон лагерь «Кутузов» примет 1296 детей.