Собянин рассказал о программе детских патриотических лагерей в Москве

Программы лагерных смен, разработанные Департаментом образования и науки города Москвы совместно с Минобороны и МЧС РФ, направлены на воспитание у подростков чувства сопричастности к культуре и истории России. Участники познакомятся с основами инженерной и тактической подготовки, топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, научатся управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ориентироваться на местности. Кроме того, для них организуют многочисленные игры, фестивали и другие спортивно-патриотические мероприятия.