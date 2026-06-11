Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в РФ выросла на 1,7% за год

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России в первом квартале 2026 года выросла на 1,7%, достигнув 7,66 часа. Это следует из данных Росстата, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в I квартале 2026 г. составила 7,66 часа и была выше, чем в I квартале 2025 г., на 1,7%», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что средние зарплаты больше 200 тыс. рублей зафиксированы в РФ в марте в пяти отраслях, в их число входит производство табачных изделий, а также добыча нефти и газа.