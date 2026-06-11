В РФ может появиться ГОСТ на инклюзивность в театрах

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. ГОСТ на доступность театральных постановок для людей с инвалидностью может быть разработан в России. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
«Во время заседания рабочей группы мы увидели такую системную проблему, как отсутствие единых правил по доступности наших театров для людей с инвалидностью. Мы говорим о людях с разными вариантами инвалидности: это маломобильные, люди с потерей зрения, с потерей слуха — те, кто готов и хочет посещать театры, но для них есть свои преграды. В рамках дискуссии появилось предложение о создании ГОСТа по формированию доступной среды для театров», — сказала депутат.
Парламентарий напомнила, что сейчас в России уже действуют несколько ГОСТов, обеспечивающих доступность городской инфраструктуры и музеев для лиц с ограниченными возможностями. Существующие ГОСТы, продолжила она, будут обсуждаться с региональными и федеральными театрами. «Посмотрим обратную реакцию. Если поступит предложение по внесению изменений в существующие ГОСТы или все-таки возникнет потребность создания отдельного ГОСТа, то мы, конечно, будем это инициировать», — пояснила Буцкая.
В свою очередь, директор театра Моссовета Алексей Черепнев отметил ТАСС, что в стране не хватает общих стандартов приема маломобильных посетителей. «Нам есть, о чем подумать, и мы обязательно обсудим эти вопросы наших особенных зрителей с другими руководителями театров», — сказал он.