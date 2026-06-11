В ОП предложили мотивировать людей создавать «территории трезвости»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Практику создания «территорий трезвости», где не продается спиртное, надо шире применять в России, мотивируя людей выбирать этот статус для своих населенных пунктов. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью в рамках ПМЭФ.
«Я являюсь сторонником тех мер, которые инициируются самим населением. Например, в Якутии есть такой проект — “Территория трезвости”. Жители, голосуя на сельских сходах, принимают решение о прекращении продажи алкоголя на данной территории», — отметил он.
По мнению Рыбальченко, «нужно мотивировать население принимать такие меры». Например, для «трезвых» поселков можно запустить отдельные программы благоустройства, поставить дополнительные спортивные площадки. «Важно, чтобы жители не просто ограничивали продажу алкоголя, но и понимали, что речь идет о серьезном изменении образа жизни», — пояснил общественник.
По его словам, нельзя сказать, что на таких территориях люди совсем не пьют спиртное. «Они могут приобрести алкоголь в другом месте, — указал глава комиссии ОП. — Но в то же время употреблять его стали значительно меньше, вместе с этим стало меньше преступлений и разводов».
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.