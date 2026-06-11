В ОП предложили мотивировать людей создавать «территории трезвости»

По его словам, нельзя сказать, что на таких территориях люди совсем не пьют спиртное. «Они могут приобрести алкоголь в другом месте, — указал глава комиссии ОП. — Но в то же время употреблять его стали значительно меньше, вместе с этим стало меньше преступлений и разводов».