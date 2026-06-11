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В Мурманской области горбатый кит запутался в сетях: готовится операция по спасению

Губернатор Чибис: в Мурманской области спасут из сетей горбатого кита.

Источник: Комсомольская правда

В Мурманской области у острова Кильдин нашли горбатого кита в сетях. Готовится спасательная операция. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Специалисты фонда “Природа и люди”, ученые ИПЭЭ РАН и нашего Мурманского арктического университета (МАУ) уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор. Сейчас готовится спасательная операция», — пояснил глава региона.

Чибис напомнил, что для реагирования на подобные критические ситуации был создан Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Он работает при МАУ и объединяет самых лучших специалистов.

Как ранее информировал KP.RU, на побережье Вашингтона произошел выброс 40-тонного финвала, который впоследствии погиб. Немногим позднее стало известно, что тело горбатого кита Тимми после вскрытия и доставки на материк отвезут в Данию на переработку. Жир отправят на биотопливо, а кости и кожу начнут использовать для изготовления биомассы.