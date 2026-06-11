В Мурманской области горбатый кит запутался в сетях: готовится операция по спасению

Как ранее информировал KP.RU, на побережье Вашингтона произошел выброс 40-тонного финвала, который впоследствии погиб. Немногим позднее стало известно, что тело горбатого кита Тимми после вскрытия и доставки на материк отвезут в Данию на переработку. Жир отправят на биотопливо, а кости и кожу начнут использовать для изготовления биомассы.