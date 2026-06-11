Россияне стали чаще жаловаться на операторов связи: вот что вызывает недовольство

Сообщатся, что у россиян есть замечания по проведению операторами акций с начислением денег или бонусов. Также недовольство вызывают «действия операторов по сокращению максимальной продолжительности телефонного вызова и длительности ожидания ответа абонента» и нюансы процедуры перехода абонента от одного оператора к другому с сохранением номера.