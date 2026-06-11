Axios: Трамп может начать масштабную военную операцию против Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана, сообщает Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт о кратковременной операции. Трамп намерен «вынудить Иран пойти на уступки в переговорах».
«Один из вариантов, который рассматривает Трамп, — это начать крупномасштабную, но кратковременную операцию с целью заставить Иран изменить свою позицию на переговорах», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что этот вариант обсуждался на совещании в Белом доме. Трамп провёл совещание, где обсуждались новые удары по территории Ирана. В нём приняли участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн и спецпосланник Стив Уиткофф. Помимо этого, по информации издания, в штаб-квартиру Центрального командования США прибыл шеф Пентагона Пит Хегсет.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По словам Хегсета, который выступил после совещания, Соединённые Штаты нанесут мощные удары. После этого СМИ сообщили о взрывах на территории Ирана.