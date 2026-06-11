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Axios: Трамп может начать масштабную военную операцию против Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана, сообщает Axios.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана, сообщает Axios.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт о кратковременной операции. Трамп намерен «вынудить Иран пойти на уступки в переговорах».

«Один из вариантов, который рассматривает Трамп, — это начать крупномасштабную, но кратковременную операцию с целью заставить Иран изменить свою позицию на переговорах», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что этот вариант обсуждался на совещании в Белом доме. Трамп провёл совещание, где обсуждались новые удары по территории Ирана. В нём приняли участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, председатель Объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн и спецпосланник Стив Уиткофф. Помимо этого, по информации издания, в штаб-квартиру Центрального командования США прибыл шеф Пентагона Пит Хегсет.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По словам Хегсета, который выступил после совещания, Соединённые Штаты нанесут мощные удары. После этого СМИ сообщили о взрывах на территории Ирана.

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