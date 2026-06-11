На дне Индийского океана нашли крупнейшее кладбище китов

Зона находок простирается примерно на 1,2 тысячи километров и располагается на глубинах от 4616 до 7001 метра. В пределах этого участка исследователи зарегистрировали 476 ископаемых китов, что делает объект уникальным по плотности подобных находок для глубоководной среды. Учёные связывают формирование этого «архива» с процессом китовых падений — когда тела погибших животных опускаются на дно океана и становятся основой для устойчивых экосистем. В данном районе выявлены пять современных сообществ, существующих вокруг подобных органических остатков.