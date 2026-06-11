В ГД призвали ввести мониторинг цен на устройства для граждан с инвалидностью

«Считаем, что необходимо обеспечить повышение эффективности расходования бюджетных средств, исключив возможность нецелевого использования электронных сертификатов и приобретения продукции по необоснованно завышенным ценам, а также что требуется внедрение системы мониторинга цен и верификации факта получения инвалидом изделия, соответствующего установленным стандартам качества, что позволит минимизировать коррупционные риски и повысить адресность государственной поддержки», — указано в тексте письма.