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В ГД призвали ввести мониторинг цен на устройства для граждан с инвалидностью

Зампред и председатель комитета по соцполитике Михаил Терентьев и Ярослав Нилов отметили низкое качество поставляемых изделий и недостаточно эффективные контрольные процедуры.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев и глава комитета Ярослав Нилов направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ввести мониторинг цен на технические средства реабилитации инвалидов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутатов, в текущей модели обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации были выявлены системные недостатки. В частности, парламентарии отметили низкое качество поставляемых изделий и неэффективность существующих контрольных процедур, что создает угрозу правам граждан на качественную реабилитацию.

«Считаем, что необходимо обеспечить повышение эффективности расходования бюджетных средств, исключив возможность нецелевого использования электронных сертификатов и приобретения продукции по необоснованно завышенным ценам, а также что требуется внедрение системы мониторинга цен и верификации факта получения инвалидом изделия, соответствующего установленным стандартам качества, что позволит минимизировать коррупционные риски и повысить адресность государственной поддержки», — указано в тексте письма.

Авторы запроса отметили, что меры должны быть направлены на усиление государственного контроля за производством и предоставлением средств реабилитации поставщиками, а также на обеспечение качества изделий, соответствующих целям функционального восполнения утраченных возможностей организма инвалида.