Шафран против депрессии: пряность спасает женщин за 50

Ученые обнаружили, что экстракт шафрана может существенно улучшить настроение и качество сна у женщин в возрасте 50 лет и старше. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.
В исследовании приняли участие 86 женщин в возрасте от 50 до 70 лет, которые испытывали снижение настроения и нарушения сна. Участницы были случайным образом разделены на две группы: одна группа ежедневно получала 28 мг экстракта шафрана, а другая — плацебо. Эксперимент длился 12 недель и проводился по двойному слепому протоколу, что исключало предвзятость как со стороны участниц, так и исследователей.
По итогам анализа, женщины, принимавшие экстракт шафрана, продемонстрировали значительно более выраженное снижение симптомов депрессии по сравнению с группой плацебо. Клинически значимое улучшение настроения было зарегистрировано почти у половины участниц, тогда как среди принимающих плацебо такой эффект наблюдался лишь у каждой четвертой.
Кроме того, использование шафрана оказалось связано с повышением самооценки и уменьшением негативного влияния проблем со сном на повседневную жизнь. При этом исследователи не зафиксировали значительных изменений в восприятии внешности или состояния кожи участниц. За весь период наблюдения серьезные побочные эффекты не были зарегистрированы, что подтверждает высокую переносимость добавки.
Ученые предполагают, что положительное влияние экстракта связано с активными веществами шафрана — кроцином, кроцетином и сафраналом. Эти компоненты способны влиять на нейромедиаторы мозга, особенно на серотонин, который играет ключевую роль в регуляции настроения и сна. Улучшение серотониновой сигнализации может одновременно снижать уровень тревожности и способствовать более легкому засыпанию.
Данное исследование подчеркивает важность изучения натуральных добавок для улучшения психоэмоционального состояния, особенно среди женщин в возрасте, которые часто сталкиваются с проблемами настроения и сна. Ранее врачи также выделяли минимальную длительность сна для нормальной работы мозга, что делает результаты этого исследования особенно актуальными в контексте современных проблем со здоровьем у пожилых людей.