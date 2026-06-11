Шафран против депрессии: пряность спасает женщин за 50

В исследовании приняли участие 86 женщин в возрасте от 50 до 70 лет, которые испытывали снижение настроения и нарушения сна. Участницы были случайным образом разделены на две группы: одна группа ежедневно получала 28 мг экстракта шафрана, а другая — плацебо. Эксперимент длился 12 недель и проводился по двойному слепому протоколу, что исключало предвзятость как со стороны участниц, так и исследователей.