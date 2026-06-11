Пентагон: военные США наносят удары по территории Ирана

«Силы центрального командования начали наносить дополнительные удары в целях самообороны», — говорится в сообщении командования, которое опубликовано в соцсети X*.
Военные отметили, что удары наносятся «по приказу верховного главнокомандующего».
По данным Axios, атаки США пришлись на военные объекты на юге Ирана. В частности, речь идёт о системах ПВО, радарах, командных пунктах и пунктах управления беспилотными летательными аппаратами.
По информации Fars, в Тегеране и на юге Ирана прогремели взрывы. Агентство Mehr уточняет, что на западе столицы Ирана задействованы системы ПВО.
Согласно сведениям Mehr, взрывы произошли в городах Сирик, Минаб, Бендер-Аббас на юге Ирана. Кроме того, ПВО сработала в портовом городе Ассалуйе.
Журналист Axios Барак Равид заявил, что Соединённые Штаты атаковали военные объекты на юге Ирана.
Накануне президент США Дональд Трамп провёл совещание, где обсуждались новые удары по территории Ирана. По данным Axios, Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.