Не только розы: Агроном Ганичкина назвала главных «неженок», гибнущих от затяжных дождей

По словам эксперта, длительные осадки вредят практически всем культурам. Из-за переувлажнения почвы корневая система испытывает дефицит воздуха, что негативно сказывается на развитии растений. При этом некоторые цветы, например тагетесы и бархатцы, способны легче переносить временное пересыхание грунта и солнечную погоду.
У нас все культуры не любят затяжные дожди. У нас нет таких засухоустойчивых культур. Корни не дышат, когда всё заливается. Есть те, которые более-менее переносят сухие условия, цветы более-менее солнечные и переносят какое-то высыхание почвы.
Октябрина Ганичкина.
Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном.
Агроном отметила, что после продолжительных осадков дачникам стоит обязательно рыхлить почву для улучшения испарения влаги и проводить подкормки. Особенно уязвимыми в такую погоду становятся цветущие растения. Дожди повреждают цветоносы и лепестки, а сами растения быстро теряют внешний вид и могут практически прекратить цветение.
Отдельно специалист выделила розы, рододендроны и другие декоративные кустарники с крупными соцветиями. По её словам, такие растения лучше защищать от осадков при помощи плёнки. При этом укрытие необходимо устанавливать на специальные стойки, чтобы материал не прижимал кусты и не ломал побеги под тяжестью воды.
Если речь идёт о клумбах, то во время длительных дождей эксперт советует накрывать всю посадку целиком. Тонкую плёнку также необходимо натягивать на опоры, чтобы она не касалась растений и не повреждала их.
Ранее Октябрина Ганичкина рассказала Life.ru, какие культуры стоит высаживать на даче в июне. По её словам, в начале месяца начинается активная посадка всех теплолюбивых растений, включая тыкву, кабачки, патиссоны, огурцы, томаты, перцы и баклажаны. Кроме того, агроном рекомендовала дачникам не забывать о зелени, салатах и лекарственных травах, которые помогут пополнить рацион витаминами.
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