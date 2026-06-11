Не только розы: Агроном Ганичкина назвала главных «неженок», гибнущих от затяжных дождей

Отдельно специалист выделила розы, рододендроны и другие декоративные кустарники с крупными соцветиями. По её словам, такие растения лучше защищать от осадков при помощи плёнки. При этом укрытие необходимо устанавливать на специальные стойки, чтобы материал не прижимал кусты и не ломал побеги под тяжестью воды.