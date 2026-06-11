Таксист спас клиента от мошенников, а потом сам его ограбил

Криминальная история с кражей денег со счёта, развернувшаяся в Хабаровске и закончившаяся накануне приговором суда, началась как сюжет для инструкции о бдительности. Пассажиру названивают мошенники, таксист предупреждает его об опасности и советует обратиться в полицию: казалось бы, вот он — образец гражданской сознательности за рулём. Но финал у этой поездки оказался совсем не таким, каким его можно было представить по первым минутам. Водитель, который только что спасал клиента от аферистов, сам не устоял перед соблазном и закончил вечер фигурантом уголовного дела о грабеже.
Подробности курьёзного преступления — в материале hab.aif.ru.
«В полицию не пойду!».
Всё произошло в феврале 2026 года. Таксист взял заказ через мобильное приложение — обычный рейс, ничего не предвещало беды. Но уже в дороге выяснилось, что пассажиру постоянно звонят с незнакомых номеров и пытаются выманить у него деньги. Классическая схема телефонного вымогательства, о которой сегодня не слышал только ленивый. Водитель проявил похвальную осведомлённость и объяснил клиенту, что его разводят.
«Лучше обратись в полицию», — посоветовал он.
Однако пассажир — то ли из-за испуга, то ли по каким-то своим причинам — наотрез отказался. Вместо этого он попросил таксиста подождать, а затем отвезти его к банкомату — за дополнительную плату, разумеется. Водитель согласился.
Мгновенное искушение.
У банкомата ситуация стала ещё более странной. Пассажир никак не мог перевести деньги своим невидимым собеседникам и обратился к таксисту с неожиданной просьбой.
«Можешь перевести ты со своей банковской карты, а я тебе отдам наличку?» — предложил потерпевший.
Водитель снова согласился. Он взял у пассажира 85 тысяч рублей, внёс их на свою карту — и тут, судя по материалам дела, в его голове что-то щёлкнуло. Возможно, он вдруг осознал, что клиент до смерти боится полиции, а значит, жаловаться не станет. Возможно, просто решил, что такой шанс выпадает раз в жизни. Так или иначе, он предложил пассажиру выйти перекурить, а сам, не дожидаясь окончания перекура, сел в машину и уехал. С чужими деньгами.
Признание и раскаяние.
Дальше события развивались по классическому сценарию. Пассажир, несмотря на свои страхи, всё-таки пошёл в полицию. Таксиста нашли, и на суде он полностью признал вину и раскаялся. Более того, он приобщил к материалам дела копию расписки о возмещении 70 тысяч рублей в счёт ущерба. Суд учёл это как смягчающее обстоятельство.
Краснофлотский районный суд назначил незадачливому извозчику один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. На осуждённого возложили обязанности не менять место жительства без уведомления контролирующего органа и возмещать ущерб потерпевшему. Приговор уже вступил в законную силу.