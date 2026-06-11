Таксист спас клиента от мошенников, а потом сам его ограбил

Криминальная история с кражей денег со счёта, развернувшаяся в Хабаровске и закончившаяся накануне приговором суда, началась как сюжет для инструкции о бдительности. Пассажиру названивают мошенники, таксист предупреждает его об опасности и советует обратиться в полицию: казалось бы, вот он — образец гражданской сознательности за рулём. Но финал у этой поездки оказался совсем не таким, каким его можно было представить по первым минутам. Водитель, который только что спасал клиента от аферистов, сам не устоял перед соблазном и закончил вечер фигурантом уголовного дела о грабеже.